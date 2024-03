Je anomália v miliónovom biznise. Má životnú formu, ovládol derby a chváli ho Guardiola

Vo všetkých súťažiach strelil už sedemnásť gólov. Nikdy predtým toľko gólov v jednej sezóne nedal. Ak by sa odpočítali góly z penált, viac ich z hráčov Premier League dosiahli len Haaland (22) a Ollie Watkins (21).

Jeho druhý gól bol zároveň víťazný: "Chápem, čo to znamená pre fanúšikov. Je veľmi špeciálne vyhrať derby doma. Po prvom polčase sme boli trochu sklamaní, ale v druhom sme hrali našu hru," povedal.

V manchesterskom derby Foden zabral, keď to jeho tím najviac potreboval.

Nie je veľa futbalistov, ktorí by začínali v akadémii tímu z Etihad Stadium a následne sa stali klubovými legendami. Foden má však k tomu našliapnuté.

Na konte má už 257 zápasov za A-tím, v ktorých strelil 78 gólov a pridal 51 asistencií. A to bude koncom mája oslavovať stále len 24. narodeniny.

"Mojím cieľom bolo a je ukázať sa vo veľkých zápasoch. To je to, čo chcem, a myslím, že v tejto sezóne to dokazujem mojimi výkonmi. Aj naďalej však budem na sebe tvrdo pracovať," hovorí rodák zo Stockportu.

V posledných siedmich zápasoch strelil sedem gólov a len za posledný mesiac jeho góly zaistili Manchestru City v majstrovskej naháňačke dôležité body.