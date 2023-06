Predali talent storočia. Keď pokladník Slovana doniesol milióny, v banke skoro odpadli

„Dnes prekročil svoj vlastný tieň na medzinárodnej scéne. A odniesla to neuveriteľne kvalitná rumunská reprezentácia,“ vravel český komentátor Pavel Čapek.

Zápas sledovalo vyše dvadsaťtisíc fanúšikov a na to, akú fantastickú atmosféru vytvorili Košičania, sa spomína dodnes.

Dubovský strelil posledné dva góly (v 82. a 90. minúte) v absurdnej situácii. V tom čase dohrával jeho tím v oslabení až o dvoch hráčov. V 70. minúte bol vylúčený Jiří Nemec a v 75. minúte aj Petr Vrabec.

Strhol republiku

„Rumunsko bolo favoritom, ale my sme ho pokorili. Aj vďaka Petrovi a jeho trom gólom, mal to v sebe od boha. Najväčším dôkazom jeho kvalít bol prestup do Realu,“ spomína bývalý reprezentant Petr Kuka.

Odvtedy ubehlo tridsať rokov. Bol to životný zápas Petra Dubovského. Jeden gól dal pravou, druhý ľavou a tretí z priameho kopu.