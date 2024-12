Prijal ponuku v Saudskej Arábii. Bývalý český futbalista sa stane športovým riaditeľom

RIJÁD. Bývalý český futbalový reprezentant Pavel Nedvěd prijal ponuku zo Saudskej Arábie a stane sa športovým riaditeľom v klube Al-Shabab.

Prezradil to nový tréner tímu Fatih Terim v rozhovore s tureckými novinármi. Držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho svetového futbalistu roku 2003 pracoval po hráčskej kariére ako viceprezident, resp. riaditeľ v Juventuse Turín, v ktorom skončil v novembri 2022.

"Pavel Nedvěd má pre mňa špeciálny význam. Bol v Juventuse v čase, keď som bol vo Fiorentine. Bol to fantastický hráč," uviedol Terim, ktorého vedenie klubu nedávno vymenovalo do funkcie po tom, čo nahradil Vitora Pereiru, ktorý odišiel do Wolverhamptonu.