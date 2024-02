Nekompromisný trest pre Pogbu, za doping si futbal nezahrá roky

Rozsudok by mohol ukončiť Pogbovu kariéru, keďže budúci mesiac bude mať 31 rokov.

V ďalších dvoch dueloch Serie A proti Bologni a Empoli už zasiahol do hry ako striedajúci hráč.

Pogba sa vrátil do Juventusu z Manchestru United v roku 2022, ale zápasil so zraneniami a v minulej sezóne odohral za mužstvo len šesť zápasov v Serii A a dva v tomto ročníku.

S Juventusom podpísal štvorročný kontrakt do leta 2026, no v jeho drese nenastúpi, keďže nebude môcť hrať minimálne do roku 2028. Po uplynutí trestu bude mať 35 rokov.

Na MS v Rusku (2018) bol kľúčovým členom tímu Francúzska a pomohol mu získať titul, keď vo finále proti Chorvátsku (4:2) strelil gól.