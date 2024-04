Mladí Slováci? Jeden je extrémne rýchly, iný už nerobí problémy, ožil v slávnej lige

Slovenskí futbalisti do 21 rokov pred prípravným zápasom proti rovesníkom Poľska. (Autor: TASR)

Ako by mohol vyzerať tím slovenských mladíkov na ME vo futbale do 21 rokov 2025?

BRATISLAVA. Iba dve slovenské generácie sa v dejinách samostatnosti predstavili na majstrovstvách Európy do 21 rokov. V roku 2000 sa na domácom šampionáte tím trénera Dušana Radolského dostal až do semifinále. V roku 2017 partia okolo kouča Pavla Hapala skončila piata na ME v Poľsku. Oba tímy boli výnimočné, dokázali sa rovnocenne merať s najlepšími v Európe a dokonca ich pokoriť. Reálne mali na to, aby získali medailu. Až šestnásť hráčov z prvej generácie si neskôr pripísalo štart aj za seniorskú reprezentáciu, výraznejšie sa v nej presadili deviati. V najlepších ligách sveta z nich najviac upútali Vratislav Greško, Szilárd Németh, či Marek Mintál. Súčasné áčko je dnes hlavne postavené na rovesníkoch a partii okolo kapitána Milana Škriniara a Stanislava Lobotku. Obaja sa vyšvihli na svojom poste medzi svetovú elitu. Črtá sa zaujímavý tím Slovensko budúce leto privíta vychádzajúce hviezdy svetového futbalu. Je to obrovská šanca ukázať sa ako organizátor a predať sa na ihrisku. Kým dve predošlé generácie si museli účasť na ME do 21 rokov vybojovať v ťažkej kvalifikácii, súčasníci majú miesto už vopred garantované - ako organizátor. Dokáže tréner Jaroslav Kentoš postaviť podobne silný tím ako jeho dvaja predchodcovia? Kto by mohol byť hlavnou tvárou a hviezdou Slovákov? Aj toto sa dozviete v článku Kto by mohol byť hlavnou tvárou a hviezdou Slovákov?

Prečo môže mať tréner Kentoš pretlak ofenzívnych hviezd?

Ako môže vyzerať základná jedenástka?

Ktorý hráč má potenciál stať sa svetovým?

Ktorý z nich je rýchly aj na svetové pomery? Kentošov výber nedávno verejnosť navnadil, keď zdolal extrémne silné Španielsko (2:0), jeden z najsilnejších tímov sveta v tejto kategórii. A to Slovensko nehralo v najsilnejšom zložení, ďalších šesť potenciálnych adeptov reprezentovalo áčko. Za ideálnych okolností môže mať Kentoš dokonca pretlak ofenzívnych hráčov. Ak vychádzame zo súčasnej situácie, tak sa črtá veľmi zaujímavý tím. Redakcia Sportnet sa pokúsila zložiť hypotetický káder, ktorý by mohol reprezentovať Slovensko. Brankári Ľubomír Belko (Žilina) Pred troma rokmi chytil v zápase Slovenského pohára proti Podbrezovej päť penált.

