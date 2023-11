Chce hrať domáce finále Ligy majstrov. Neuer predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov

"Som šťastný, že môžem zostať v FC Bayern ďalší rok. Po dlhom zranení som opäť v plnom prúde. Je pre mňa nesmierne zábavné byť na ihrisku s týmto tímom. Som si istý, že spolu s fanúšikmi dokážeme v nadchádzajúcich rokoch dosiahnuť veľké ciele.

Samozrejme, jeden z nich je finále Ligy majstrov 2025 v Mníchove. S vedomím, že stále mám po svojom boku Svena, je to ešte krajšie," uviedol Neuer pre klubový web.

Ulreich pôsobí v Mníchove od roku 2015, v Neuerovej neprítomnosti v tejto sezóne zastával brankársky post práve on.

"Keď som v roku 2015 prišiel do Bayernu zo Stuttgartu, nikdy by som si nepomyslel, že tu zostanem tak dlho. Teraz som predĺžil zmluvu do roku 2025 a budem sa naďalej snažiť prispievať k tomu, aby sme dosiahli to, čo si zaumienime.

Som rád, že môžem pokračovať v spolupráci s Manuelom. Mám s ním oveľa viac spoločného než len vášeň pre futbal, sme priatelia," dodal.