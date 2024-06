Koruna kráľa strelcov pre Kanea či Mbappého? V závetrí číhajú Lukaku aj Ronaldo

Je tu aj mladý Portugalčan Goncalo Ramos. Možný nástupca Ronalda strelil osem gólov v 13 zápasoch za Portugalsko, čo dáva priemer 0,62. Nebezpečný zakončovateľ je aj Nemec Niclas Füllkrug s 11 gólmi v 16 dueloch a priemerom 0,69," vyrátal web The Athletic.

"Tréner Roberto Martinez mu poskytne dostatok odpočinku, keď to bude 39-ročný hráč potrebovať. Na druhej strane, Ronaldo si môže vylepšiť svoje úžasné gólové štatistiky na majstrovstvách Európy najmä proti nováčikovi z Gruzínska, proti ktorému nastúpi Portugalsko v základnej skupine.

So 14 gólmi je Ronaldo najlepší strelec histórie ME a až v štyroch zápasoch na záverečných turnajoch ME strelil aspoň dva góly.

Zároveň je to jediný futbalista, ktorý dosiahol minimálne tri góly na troch rôznych turnajoch ME. Päť dosiaľ absolvovaných turnajov ME je rovnako rekordný zápis," napísal web theanalyst.com o CR7.



Okrem vyššie spomenutých hráčov sa v prvej desiatke futbalistov, účastníkov ME 2024, s najvyšším gólovým priemerom v reprezentačnom drese nachádzajú aj Srb Aleksandar Mitrovič (0,64), Poliak Robert Lewandowski (0,55), Maďar Barnabás Varga (0,55) a Gruzínec Kviča Kvaracchelia (0,50).

V ich prípade sa však s korunou strelcov veľmi neráta, keďže ich tímy nie sú favoritmi na postup zo základnej skupiny ME.