Zostane pri reprezentácii alebo si zvolí klub? Nagelsmann sa rozhodne už čoskoro

BERLÍN. Nemecký futbalový tréner Julian Nagelsmann sa v najbližších dňoch rozhodne, či zostane na lavičke národného tímu, alebo sa vráti na klubovú úroveň. Vo štvrtok to uviedol jeho agent Volker Struth.

Tridsaťšesťročného kouča spájajú s návratom do Bayernu Mníchov, o vzájomnom rokovaní už informoval koncom marca nemecký denník Bild. Záujem Bavorov potvrdil aj Nagelsmannov agent, podľa ktorého padne definitívne rozhodnutie čoskoro.

"V najbližších piatich, šiestich či siedmich dňoch sa rozhodne. Bol by úplný nezmysel tvrdiť, že neprebiehajú rokovania so zainteresovanými stranami. Môžem prezradiť len to, že medzi nimi nie je len Bayern Mníchov," citovala Strutha agentúra DPA.