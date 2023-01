Škriniar je svetová trieda. Je rozpoltený, ale zaslúži si najvyšší plat, tvrdí expert

"Škriniar je veľmi rozpoltený pri výbere svojej budúcnosti. Na jednej strane by nerád odišiel z Interu, kde je pre tím referenčným bodom. Na druhej strane ho láka veľmi vysoký plat a možnosť zahrať si s Messim," myslí si ANDREA DELLA SALA.

Čaká sa na jeho odpoveď. Stane sa slovenský stopér najlepšie plateným hráčom v milánskom Interi, alebo zamieri zadarmo do bohatého Paríža Saint Germain?

Byť kapitán slávneho klubu je veľká pocta, najmä ak ide o cudzinca. Ako sa mu to podarilo?

Je to výnimočný hráč, pretože vždy pracoval so sklonenou hlavou a dokázal, že je skvelý profesionál aj futbalista. Do Interu prišiel v období všeobecnej skepsy. Škriniar odvádzal skvelú prácu.