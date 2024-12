Tréner Ščasný: V Žiline nemusíme riešiť výplaty. Weissovi vykám, pretože ho rešpektujem

Futbalisti MŠK Žilina prezimujú na druhom mieste v tabuľke, len o tri body za prvým Slovanom. Pod vedením trénera MICHALA ŠČASNÉHO prehrali od apríla tohto roku len dvakrát. „Ambicióznosť klubu sa prenáša na každého človeka, ktorý v ňom pracuje. Veľmi si vážim, že som dostal príležitosť tu byť,” opisuje v rozhovore. Tešíte sa na vianočné sviatky? Vianoce sú pre nás výnimočné tým, že ich každý rok trávime na inom mieste (smiech). Naposledy na Cypre, predtým v Bystrici, Trnave a teraz v Žiline. Spoznávame Ježiška z každého kúta sveta.

Tešíte sa viac na jedlo alebo darčeky? Na reakciu detí. Trinásťročný syn už vie, ako veci chodia, ale malá dcérka je z toho nadšená. Teším sa na ich emóciu z darčekov pod stromčekom. Ale ja osobne sa už teším na to jedlo (smiech).

V rozhovore sa dočítate Ako vyzerá zimná príprava Žiliny?

Prečo si trénerskú prácu pod Dubňom užíva?

Čím sú výhry nad Slovanom špeciálne?

Prečo vyká trénerovi Vladimírovi Weissovi?

Čo vraví na kritiku Michala Gašparíka z Trnavy?

Vie niečo o žilinskom výpredaji v zime 2025?

Plánuje sa Žilina posilniť?

Dostali od vás hráči v Žiline upozornenie, aby to cez Vianoce s jedlom neprehnali? To nehrozí. Sú to profesionáli. Ale riešili sme to už v priebehu jesennej časti, počas merania InBody. Vidím tak skladbu tela hráčov. Koľko majú svalovej hmoty a tuku. Rieši to kondičný tréner. Nepredpokladám, že by niekto prišiel v horšom stave, ako po konci jesennej časti.

Máte aspoň pri vianočnom stole zakázané sa rozprávať o futbale? (Smiech) Keď si počas Vianoc volám alebo píšem s kamarátmi, tak sa to stočí na futbal. Ale s rodinou žijeme na Štedrý deň atmosférou Vianoc. Radi si spoločne sadneme a pozrieme si nejaké rozprávky.

Na snímke tréner MŠK Žilina Michal Sčasný. (Autor: TASR)

Ako bude vyzerať zimná príprava Žilinčanov? Začíname tretieho januára. Doobeda máme tréning v Žiline na umelej tráve. Na druhý deň bude InBody meranie spojené so silovým testovaním. Poobede pokračujeme na ihrisku. V nedeľu majú hráči voľno. Prvý prípravný zápas odohráme v sobotu (11.1.) s Prešovom. Po ňom odlietame v pondelok na jedenásť dní na sústredenie do Dubaja, kde náš čakajú zápasy s Ulsan Hyundai (Južná Kórea) a Riga FC 2 (Lotyšsko). Po návrate budeme mať týždeň na adaptovanie sa a v generálke nás čaká Zlín.

Po osemnástich kolách prezimujete na druhom mieste v tabuľke, len tri body za Slovanom. Ako hodnotíte jesennú časť sezóny? Nikto možno nečakal, že budeme takto vysoko s takým počtom bodov. Aj to, že sme zvládli niektoré zápasy, ktoré sme nemuseli zvládnuť, prijímame s pokorou počet bodov a postavenie v tabuľke. Ale vnútorne viem, že sme mohli z toho vyťažiť ešte viac. Chcem, aby sme zapracovali na tom, aby sme boli ešte lepší v ofenzíve, defenzíve, hrali viac kompaktne. Aby sme boli psychicky odolní proti vonkajším vplyvom. Mrzí vás posledný jesenný duel so Skalicou (0:0)? Veľmi. Zvládli sme predtým tri náročné zápasy s Trnavou, Trenčínom a Slovanom. Všetky za tri body. So Skalicou sme to chceli potvrdiť. Bohužiaľ, neboli sme v prvom polčase nastavení na to, aby sme sa prispôsobili nie súperovi, ale terénu.

Bol to najhorší trávnik, na akom sme hrali. Ani len nepovalcovali ihrisko. Nechcel som po zápase vyplakávať, ale ten trávnik bol tragický. Berieme to tak, že sme stratili dva body. Od aprílového príchodu do Žiliny ste prehrali len dvakrát, v poslednom kole minulej sezóny s Dunajskou Stredou a v tomto ročníku s Ružomberkom. Žiadny iný tím v Niké lige nemá za toto obdobie menej prehier. Čím to je, že vám práca pod Dubňom od prvého dňa sadla? V klube mám k dispozícii všetko, čo potrebujem. Mám podmienky na to, aby som z hráčov dostal to najlepšie. To platí aj o mne, aby som sa zlepšoval a vzdelával. Je to síce tlak navyše, ale podmienky sú výborné.

Na snímke zľava obranca Tomáš Hubočan a tréner Michal Ščasný počas prvého tréningu v rámci letnej prípravy futbalového klubu MŠK Žilina. (Autor: TASR)

Nemusím riešiť, že nám chýba toto a toto, že nechodia výplaty a podobne. Všetko funguje tip-top. Keď som sa v Banskej Bystrici rozprával s Máriom Auxtom, ktorý pôsobil niekoľko rokov v Žiline, povedal som mu, že musela byť radosť pracovať na rozvoji mladých hráčov.

Potvrdilo sa mi to. Podmienky v Žiline ma motivujú, je radosť tu robiť. Ambicióznosť klubu sa prenáša na každého človeka, ktorý v ňom pracuje. Veľmi si vážim, že som dostal príležitosť tu byť. Za tento čas ste vo všetkých troch vzájomných dueloch zdolali Slovan. Je pre vás výhra nad týmto súperom výnimočná? Každý zápas proti najlepšiemu klubu v krajine je špeciálny. Radi hráme takéto zápasy. Pre nás je výnimočných duelov viac. Taktiež duely proti Trnave či Dunajskej Strede sú špeciálne. Pre nás je však podstatný každý zápas. Vieme sa motivovať proti top klubom, no musíme sa naučiť lepšie zvládať zápasy proti tímom, ktoré sa zasa viac pripravujú na nás. Chceme sa v tom poučiť.