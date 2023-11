Trnavčan je obdarený. Aj jeho štvorročný syn vyzerá, že pravidelne cvičí, tvrdí expert

Hráči strávia veľa času v autobuse či lietadle, máte náročný program. Ako to zvládate?

Áno, program je náročnejší oproti minulým sezónam, ale to sme si všetci v lete pri európskych predkolách želali, takže nemôžme sa na to teraz vyhovárať. Zatiaľ sme v sezóne odohrali 28 súťažných zápasov a pred nami je ich ešte päť. Na slovenské pomery je to veľké číslo. Niektorí hráči (Adrian Zjelkovic, Sebastián Kóša, Milan Ristovski) si plnili aj reprezentačné povinnosti. Kvôli navýšeniu počtu zápasov sme museli prispôsobiť tréningový proces i regeneráciu a celkovo náš týždenný režim. Celé sme to museli skupinovať prípadne individualizovať. Hráči, ktorí majú vyššiu minutáž, majú aj iný režim oproti hráčom, ktorí hrávajú menej.