Chelsea investovala do posíl už miliardu dolárov, naďalej sa však trápi

Šesťnásobný anglický šampión z Londýna pritom počas troch predchádzajúcich prestupových období investoval do doplnenia kádra viac ako miliardu dolárov. Efekt však stále nebadať.

Jediným zdravým typickým útočníkom je v súčasnosti Nicolas Jackson, ktorý prišiel do klubu počas ostatného leta zo španielskeho Villarrealu.

Futbalisti FC Chelsea od mája 2022 získali až 29 nových hráčov, no drvivá väčšina z nich herne nenaplnila potenciál, prípadne narazila na vážne zranenia.

Po víkendovej prehre s Evertonom klesli "The Blues" v tabuľke Premier League už na 12. priečku, ktorý tento klub dosiahol obsadil v predchádzajúcom ročníku.

"Veľké veci" očakávali od niekdajšieho zakončovateľa nemeckého Lipska Christophera Nkunkua, ale ten si hneď po príchode do Anglicka vážne zranil koleno a za Londýnčanov nenastúpil ešte v žiadnom súťažnom zápase.

Ukrajinský krídelník Mychailo Mudryk, ktorý prišiel do Chelsea v januári 2023 a v Premier League odohral zatiaľ 29 duelov, strelil zatiaľ iba dva ligové góly.

Pocchetino: Okolnosti sú proti nám

Podľa Mauricia Pocchetina projekt financovaný americkým majiteľom Toddom Boehlym a spoločnosťou Clearlake Capital potrebuje trpezlivý prístup.

"Je to nový projekt a v náš neprospech hrá veľa rôznych okolností,“ uviedol argentínsky tréner podľa televízie Sky Sport.

FC Chelsea v tejto sezóne chýba v pohárovej Európe a ak by víťaz Ligy majstrov z roku 2021 chýbal ne medzinárodnom fóre aj v ďalšej sezóne, bol by to výrazný neúspech organizácie.

Od nasledujúcej edície sa v skupinovej časti LM predstaví namiesto doterajších 32 až 36.

