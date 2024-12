Dva hetriky a predbehne Tigrana. Najlepšie sa mu hrá na Slovane: Môžete sa tam ukázať

Ako som povedal, rozhodovať bude každý bod a je pre nás dôležité, aby sme v nich získali šesť. Vieme, že to budú ťažké zápasy, ale teraz sa sústreďujeme len na najbližší duel s Podbrezovou. Chceme si z neho odniesť tri body. Najbližší zápas je pre nás vždy najdôležitejší.

Do zimnej prestávky odohráte dôležité zápasy s tímami zo spodnej šestky v tabuľke, s Podbrezovou a Komárnom. S akými cieľmi do nich pôjdete?

Je niečo špeciálne, čo vniesol do tímu, respektíve, čím sa líši od predošlého kouča Mária Auxta?

Nepremieňali sme veľa šancí. Zároveň sme dostávali veľa lacných gólov. Stálo nás to cenné body. Ale ako som povedal, odohrali sme viac lepších zápasov.

Máme svoju tvár. Odohrali sme lepšie, ale aj horšie zápasy. Keď si to vezmem zo širšej perspektívy, viac duelov bolo z našej strany lepších. V úvode sezóny nás trápila koncovka.

Proti Trenčínu strelila Dukla šesť gólov, z čoho polovicu ste dali vy. Aké pocity ste mali po prvom hetriku v lige?

Bolo to krásne. Bol som šťastný. Každý útočník sníva o tom, že bude dávať veľa gólov. Hetrik je špeciálny moment. Ešte keď to je prvýkrát v kariére. Bola to zásluha celého tímu, chalani mi veľmi pomohli, za čo im ďakujem.