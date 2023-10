Svetový Dúbravka bol hviezda šou: Je to inteligent, ktorý sa bude rozvíjať, tvrdí agent

Niečo podobné dnes platí aj v národnom tíme. Slovensko má na dosah účasť na ME 2024. Ale kde by bolo bez Dúbravku? Spoluhráči priznávajú, že ich vykúpil.

Server špecializujúci sa na Newcastle United pred pár rokmi napísal. "Kde by sme boli bez Martina Dúbravku?" A vzápätí si aj odpovedal: "Na ceste do druhej ligy."

Ako dieťa chodil Martin Dúbravka do umeleckej školy, aj doma v Newcastle hráva na klavíri. Prijali ho na dve vysoké školy, číta veľa kníh.

V najlepšej súťaži sveta nemali slovenskí brankári miesto. Až Dúbravka to zmenil.

Ako je možné, že má takú formu bez praxe? Predá sa do iného klubu a koľko dnes stojí? Aj o tom hovorí agent DAVID ZÍKA zo spoločnosti Global Sports.

V Premier League odchytal 117 zápasov. Písali o ňom aj to, že je hviezda anglickej šou. Takmer päť sezón bol jednotkou, ale dnes je všetko inak.

V tejto sezóne neodchytal Dúbravka v klube žiaden zápas. Ako si vysvetľujete jeho formu v reprezentácii?

Je v ňom stále túžba chytať, stále chce byť jednotkou. Svojimi výkonmi dokázal, že nepatrí na lavičku. Odrazila sa v ňom túžba, že stále na to má. Reprezentácia z toho vyťažila.

Dúfam, že sa díval tréner Newcastle United Eddie Howe. To hovorím ako žart. Martin si vypýtal šancu. Keď to nebude v Newcastle, tak to bude v inom klube.