Manchester City zlomilo negatívnu sériu v derby. Sme ďaleko od top výkonov, uviedol Guardiola

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City prelomili negatívnu sériu nevydarených úvodov sezóny a do ročníka 2024/25 vykročili cenným skalpom mestského rivala United.

Vyhrali sme trofej, čo je pekné, reagoval Guardiola

Hráči sú však ešte na dovolenke, Angličania i Rodri, takže stále sme ďaleko od našich najlepších výkonov, ale to je normálne.

Napriek početným rošádam dokázali hráči v modrom doviesť duel do úspešného konca.

Góly prinieslo až druhé dejstvo, v ktorom najskôr v 54. minúte rozjasal červenú časť Wembley nádhernou strelou spoza šestnástky Bruno Fernandes, no jeho radosť ihneď prekazil ofsajdový verdikt.

Úradujúci ligový majster mal v úvodnom polčase územnú prevahu, z ktorej nerezultoval žiadny pokus do priestoru bránky a rovnaké to bolo aj na opačnej strane.

"Sme sklamaní, no musíme cítiť bolesť. Keď ju cíti každý v tíme, to je pre mňa dobrý signál. Vidím aj pozitíva, dvakrát sme viedli, v zápase i v rozstrele," povedal ten Hag.

Striedajúci žolík však zaúradoval aj na opačnej strane, v 89. minúte poslal konfrontáciu mestských rivalov do rozstrelu Bernardo Silva.

Ako prvý do zostavy zasiahol po hodine hry Guardiolov náprotivok Erik ten Hag.

Guardiola: Páči sa mi, že mal guráž

Sebavedomie ukončiť zápas nabral práve Akanji, ktorý na začiatku júla zaváhal z bieleho bodu na ME v Nemecku.

Dvadsaťdeväťročný obranca vtedy ako jediný nepremenil svoj pokus vo štvrťfinálovom rozstrele s Angličanmi. Proti "Albionu" si postavil loptu už v prvej sérii.

"Na európskom šampionáte mu to nevyšlo a mne sa páči, že mal guráž na to, aby to teraz vzal na seba," poznamenal Guardiola na adresu svojho zverenca, ktorý mal v hlave práve nešťastný moment:

"Nechal som ostatných, aby strieľali ako prví, pretože keď nepremeníte jedenástku, do ďalšej už nepôjdete s takým sebavedomím."