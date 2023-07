Ďalší nový spoluhráč pre Škriniara. PSG získal posilu z Mníchova

MNÍCHOV. Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernandez skompletizoval prestup z Bayernu Mníchov do Paríža St. Germain.

Dvadsaťsedemročný obranca podpísal v nedeľu s úradujúcim šampiónom Ligue 1 kontrakt do 30. júna 2028.

"Cítim sa veľmi šťastný. Na prestup do PSG som čakal už nejaký čas a konečne sa ho podarilo dotiahnuť do konca. Je to pre mňa výnimočný deň a som veľmi rád, že tu môžem byť," uviedol Hernandez podľa agentúry AFP.

Podľa médií zaplatil PSG za transfer približne 40 miliónov eur.