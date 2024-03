Urobí to aj v dôležitom súboji o titul? Guardiola už neraz obetoval Haalanda

V troch z posledných piatich sezón Premier League obsadili prvé dve priečky. V ročníku 2019/2020 sa tešil z titulu Liverpool, vo zvyšných dvoch prípadoch zaostal za Manchestrom City o jediný bod. Zápasy týchto klubov patria k tomu najlepšiemu, čo najvyššia anglická súťaž ponúka a ďalší diel ich rivality sa už o pár hodín napíše na Anfield Road. "Oba tímy patria, možno ešte s Realom Madrid, k najlepším v Európe. Aj preto musíme očakávať, že uvidíme niečo extra. Niečo, o čom budeme hovoriť aj o dva týždne," hovorí pre Sportnet komentátor JAROMÍR BOSÁK.

Ako vnímate súboj o titul v Premier League pred nedeľným šlágrom? Pre fanúšikov je skvelé, že sú traja kandidáti v boji o titul, keďže netreba zabúdať na Arsenal. Nie je to tak, že by nejaký tím viedol o dvanásť bodov a tým pádom by sa súťaž istým spôsobom stala nudnou.

Sú to vyrovnané tímy, každý z nich môže získať titul. A pokiaľ sa rozprávame o zápase na Anfield Road, tak si myslím, že v drobnej výhode sú Citizens. Prečo si to myslíte? Mali pohodový zápas v Lige majstrov, príliš sa nezapotili. Liverpool je oslabený o hráčov, ktorí by hrali v základnej zostave, či už Alexander-Arnold, Jota alebo Jones. Dobré je, že sa vrátili aspoň Salah so Szoboszlaiom, no nevieme, koľko minút budú schopní odohrať. Na druhej strane, Liverpoolu nahral priebeh zápasu na Letnej. Myslím si, že by Salah išiel na ihrisko za hocijakého stavu, aby hral aspoň 20-25 minút. To isté platí v prípade Szoboszlaia. Naopak, Van Dijk mal pôvodne oddychovať, ale zranil sa Konaté, čo môže byť veľká nepríjemnosť. Je to ďalší zásah do obrany Liverpoolu. Ani si nepamätám, kedy hrala obrana v dvoch zápasoch v rovnakom zložení. Toto Kloppovi radosť nerobí, pretože si myslím, že chcel nastúpiť práve s dvojicou Konaté - Van Dijk. VIDEO: Zostrih z prvého vzájomného zápasu v tejto sezóne

Manchester City hral v pohárovej Európe o deň skôr, navyše nemusel nikam cestovať. Môže aj tento navonok detail hrať úlohu? Určite áno. Guardiola nechal odpočívať viacerých hráčov, vrátane Fodena, ktorý má v posledných mesiacoch skvelú formu a na dôležitý zápas bude čerstvý. Na druhej strane, som zvedavý na výkon Nuneza, ktorý sa mi páčil už keď hral v portugalskej lige. Áno, veľa šancí dokáže zahodiť, čo trochu brzdí jeho rozlet, no je to strelec, čo ukázal aj proti Sparte. Na súboj Nunez, Salah verzus Haaland s Fodenom, som veľmi zvedavý. Bude to ťahák celého zápasu. Ako ste už spomenuli, Citizens nemuseli počas týždňa cestovať a mali by byť trochu oddýchnutejší.