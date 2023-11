Opora Slovákov o ťažkom konci: Zrazu som stratil identitu a nevedel som, kto som

Jediné, o čo som sa mohol oprieť, bola radosť zo športu. Na tréningoch som mohol zmeniť myšlienky. Stále som to síce nosil v hlave, ale snažil som sa byť koncentrovaný na tréning. Aj keď som nevedel, koľko to bude trvať a kedy začnem zarábať. Iba som veril svojej ceste.

Ako tínedžer ste raz prišli domov a rodičia vám oznámili, že sa musíte do rána vysťahovať. Nezvládali splácať pohľadávky a prišla exekúcia. Prišli ste o byt. Nakoľko to ovplyvnilo vašu kariéru?

V pubertálnom veku to bolo o zlome. Buď začnete viacej trénovať a drieť, alebo pôjdete inou cestou. Šanca, že niečo dosiahnem bola možno maličká, ale ja som stále tomu veril. Šiel som za svojim cieľom. Vydržal som ťažké obdobie. Kamaráti, drogy a alkohol, to všetko šlo bokom. Prišla voľba, ako tvoj život bude pokračovať. Vždy je to iba na vás.

Vôbec nie. Na sebe som tvrdo pracoval. Nikdy som si nepripadal ako talent, necítil som, že som lepší ako ostatní. Nikdy som nebol v mládežníckych výberoch reprezentácie. Podarilo sa mi to až vo výbere do 21 rokov.

Povedal to jeden tréner (Juraj Lépes, pozn. red.), keď som bol ešte dorastenec. Možno nevidel vo mne potenciál. Mňa to však neodradilo. Podcenil ma, ale napriek tomu som urobil takúto kariéru.

Neboli to veľké peniaze. Keď som býval ešte v tej izbe na štadióne, tak som niekedy nemal ani čo jesť. Dobrí ľudia mi kúpili trebárs špagety, aby som sa najedol. Bolo to ťažké. Jednu horalku som si rozdeľoval na sedem dní. Nejako som to preskákal. Prvé peniaze som dostal v áčku Dunajskej Stredy, bolo to asi tritisíc korún. Možno ani toľko nie. Prvú profesionálnu, alebo skôr poloprofesionálnu zmluvu som podpísal s DAC a môj plat bol asi päťtisíc korún. Mal som asi devätnásť.

Ako ste naložili s prvou výplatou?

Všetko som dával rodine. Nič som si takmer nekupoval. Možno sem – tam som si kúpil v Kenvele nejaké tričko. Vedel som si peniaze vážiť a sporiť. Snažil som sa hospodáriť tak, aby mi na konci mesiaca aj niečo zostalo. Dobre som si zvážil, čo si kúpiť môžem a čo nie. Postupne sa mi plat zvyšoval, ale vždy som sa delil.