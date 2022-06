Najprijateľnejší súper je Island, Trusa si želá derby proti Čechom

"Je nemožné si vybrať. Všetky tímy, ktoré postúpili do baráže, sú vyrovnané a na jednej úrovni. Musíme sa sústrediť v prvom rade na nás.

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa na utorňajšom žrebe (13.00 h) dozvedia, kto bude ich súperom v septembrovej baráži o postup na ME v tejto vekovej kategórie v roku 2023 v Gruzínsku a Rumunsku.

"Neviem, či máme veľmi na výber, každý súper je náročný. Možno Island by bol o čosi hrateľnejší, ale my sa musíme v prvom rade pozerať na seba a na náš výkon," myslí si stredopoliar Ján Bernát.

Dvaja z jeho spoluhráčov sa zhodli na tom, kto by bol prijateľným súperom.

Ideme postupne za naším vysnívaným cieľom," povedal o možnom súperovi v baráži kapitán národného tímu do 21 rokov Peter Pokorný pre web SFZ.

Súhlasí s ním brankár Ivan Krajčírik: "Asi medzi hrateľnejších súperov patrí Island. Inak sú to všetko vyrovnané a kvalitné tímy, z ktorých si nevyberiete." Obranca Adam Obert by si z možných súperov vybral niekoho iného. "Asi by som si prial Izrael. Veľmi síce tohto súpera nepoznám, ale podľa mňa sa líši od ostatných. Všetko sú však veľmi nepríjemné tímy," vraví.

Český majster s Viktoriou Plzeň, útočník Matej Trusa, uprednostňuje zaujímavý súboj s rivalom. "Možno by som si želal Česko, bolo by to dobré derby."

ME hráčov do 21 rokov sa uskutoční od 21. júna do 8. júla 2023.

Okrem reprezentácií hostiteľských krajín Gruzínska a Rumunska majú istú účasť na turnaji aj výbery Belgicka, Anglicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Nórska, Portugalska, Španielska a Švajčiarska.