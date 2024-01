Penaltou zariadil Premier League. Roztrhol by som tlakomer, spomína Bališ

IGOR BALIŠ (54) strelil za West Bromwich Albion pamätný gól, ktorým dostal klub do Premier League.

Áno, najmä na okresnú súťaž do Siladíc, kde hrávajú moji synovia. Dedinskú ligu mám dobre zmapovanú. Čo sa týka vyšších súťaží, tie sledujem len v televízii.

Ja sa za to nehanbím. Práca ma baví, takže som spokojný. Vo voľnom čase inak chodím na bicykel a venujem sa rodine. Dobieham to, čo som počas kariéry zanedbal.

Trénerstvo ma neláka. Ako mladší som pomáhal nebohému Milanovi Malatinskému, ale nechytilo ma to. Poviem to tak, počas kariéry som mal futbalu dosť. Som z neho unavený...

Veľký sviatok to bol aj pre divákov. Skvelá reklama na futbal.

Bol som na tom zápase. Rátal som, že to bude rozdiel, ale naši chlapci sa držali. Nemajú sa za čo hanbiť. Za výkony v pohári si takýto zápas zaslúžili.

Vravelo sa o vás, že ste extrémne rýchly. Čomu ste za to vďačili?

Dve sezóny ste hrali ešte vo federálnej lige. Aká bola? V čom bola iná?

Kvalitná súťaž. Zápasy na Sparte a Slavii, to bol vždy veľký zážitok. Škoda, že spoločná liga nefunguje aj dnes, trochu mi to chýba. Bolo to o niečom inom, najmä čo sa týka fanúšikov.

Jedinú trofej ste získali v roku 1998, keď ste vo finále Slovenského pohára zdolali Košice 2:0. Ako si na tento súboj spomínate?