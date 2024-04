Tragédie v bratislavských futbalových kluboch. Zabíjal blesk aj otrava krvi

Dnes už zabudnuté tragédie patria k málo známym epizódam histórie slovenského futbalu, no vo svojom čase spoločnosťou naozaj otriasli.

BRATISLAVA. Futbalový život v Bratislave zaznamenal po prvej svetovej vojne výrazný progres. Žiaľ, so športom sa nespájajú iba úspechy.

Už pred zápasom sa nad Bratislavou kumulovali ťažké mraky, napokon sa začala silná prietrž, no rozhodca, známy arbiter Heitmanek, nechal hru pokračovať. Až keď bol už terén úplne premočený a nevhodný, počas druhého polčasu a za stavu 0:0, duel radšej prerušil.

Šokovaný funkcionár PAC-u najprv hľadal pomoc v blízkych priestoroch závodu Danubius, o budúcnosti oboch mladíkov však rozhodovala každá minúta. Žiaľ, Gruber i Czelláry napokon zomreli počas prevozu do bratislavskej Štátnej nemocnice.

„Mohutný Dunaj stá bleskov prijímal do svojho lona, veže chrámov sa iskrili od bleskov. Starci spomínajú, že nepamätajú ešte takej búrky,“ komentoval 27. júna 1922 besnenie prírody denník Slovák.

Pre Grubera, zamestnaného v holičstve na bratislavskej Schneeweissovej ulici, dnešnej Bielej, ktorý mal zo svojich príjmov podporovať aj matku - vdovu, to bol iba druhý zápas v drese PAC-u.

Na začiatku zástupu kráčali „do biela odeté mladé ženy so smútočnými vlajkami, kvetmi a futbalovou loptou ozdobenou farbami PAC-u a Amateur“. Podľa dobových správ prišlo na pohreb až 6000 ľudí.

Kým aj PTE s klubovými farbami červenou a bielou reprezentoval predovšetkým bratislavských Maďarov, belasý I. ČsŠK Bratislava zase združoval Slovákov, no i Čechov.

Iný takýto zápas sa odohral aj 3. júna 1923 na petržalskom ihrisku I. ČsŠK Bratislava a tlač ho následne značne kritizovala.

Zápas, ktorý sledovalo okolo 600 divákov, sa skončil remízou 2:2. Hráči PTE s niekoľkými dorastencami a „starými pánmi“ v zostave spočiatku po dvoch rýchlych brejkoch a góloch Priboja viedli, napokon vyrovnal dvoma zásahmi Ptáček.

Štyri góly by mohli naznačovať atraktívne predstavenie, diváci to však asi videli inak. Už pred začiatkom druhého polčasu mnohí opustili hľadisko, predvedená hra vraj bola podľa jedného z dobových postrehov „podradná“. PTE sa navyše v závere hry úplne stiahli do obrany.

„Priaznivca klubu vždy poteší, keď vidí, že jeho mužstvo dosiahlo úspech, a to akýmikoľvek prostriedkami, ale nestrannému športovému divákovi takto hráči prinesú všetko, len nie potešenie. Aj keď herná sila Bratislavy sa strácala, PTE je mimoriadne slabé. Je najvyšší čas, aby vedenie začalo s dôkladnou reorganizáciou mužstva, aby nemuseli postaviť tím poskladaný na poslednú chvíľu,“ nešetril kritikou denník Grenzbote.

Aj Slovenský denník spomínal „ostro vedený match, ktorý pre streleckú nepohotovosť domácich skončil nerozhodne“.

Asi však záležalo od uhla pohľadu, pretože denník Hiradó zase písal o nadšenej a obetavej hre PTE a „svižnej kick and rush hre na oboch stranách“.

V ten deň sa však odohral aj zápas mládeže I. ČsŠK a PTE, predchádzal hlavnému stretnutiu. A práve toto zápolenie sa takisto veľmi smutne zapísalo do histórie bratislavského futbalu.