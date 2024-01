Známy tréner mohol nastúpiť na lavičku v strede Afrického pohára národov. Dohoda však padla

Šampionát sa momentálne koná práve v Pobreží Slonoviny, no domáca reprezentácia len s „odretými ušami“ postúpila do osemfinále, pričom v skupinovej časti prehrala až dva zápasy.

FIF sa však nedokázala dohodnúť s Francúzskou futbalovou federáciou, keďže Renard momentálne zastáva post kouča francúzskej ženskej reprezentácie a pripravuje sa s ňou na olympijský turnaj v Paríži.

„Rokovania sa neskončili priaznivo, ale asi to tak malo byť. Páčilo by sa mi to, ale osud rozhodol inak,“ povedal Renard v rozhovore pre televíznu stanicu Canal+.

Renard v minulosti viedol tím Pobrežia Slonoviny a v roku 2015 s ním dokráčal k triumfu na africkom šampionáte.

Tento turnaj vyhral aj tri roky predtým s mužstvom Zambie. Tím Pobrežia Slonoviny sa v osemfinále aktuálnej edície APN stretne s výberom Senegalu.