Maguire čelil posmeškom od fanúšikov, zastali sa ho tréner aj matka futbalistu

"Je to vtip. Nikdy som nezažil, aby sa k hráčovi správali tak, ako k nemu. Ani škótski fanúšikovia, ani naši komentátori, nech je to ktokoľvek," uviedol Southgate.

Maguire síce na klubovej úrovni stratil dôveru trénera "červených diablov" Erika ten Haga, v reprezentácii ho však Southgate podržal.

"Nepovedal by som, že som človek, ktorý zápasí s psychickým tlakom," povedal obranca United, ktorý sa správaniu škótskych fanúšikov smial: "Za uplynulých pár rokov som toho veľa prežil a takmer štyri roky som bol kapitánom Manchestru United.

Beriete na seba obrovskú zodpovednosť a všetko, čo s tým súvisí. To je veľa zlého aj dobrého.

Bola to však obrovská česť, a samozrejme, je tu nepriateľské prostredie, ktoré stupňovalo na mňa tlak. Nepovedal by som, že som si na to zvykol, ale dokážem sa s tým vyrovnať."