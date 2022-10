Higuaín odohrá posledné zápasy v kariére, pred novinármi sa rozplakal

MIAMI. Argentínsky futbalista Gonzalo Higuaín oznámil, že po konci tejto sezóny ukončí kariéru.

Tridsaťštyriročný útočník to oznámil na tlačovej konferencii.

Hráč Interu Miami bojuje so svojim tímom o play off v MLS. Do konca základnej časti zostáva mužstvu odohrať dva zápasy.

VIDEO: Gonzalo Higuaín a všetky jeho góly v drese Juventusu