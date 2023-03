Ancelotti má po El Clásicu pochybnosti. Xavi oponuje: Bol to jasný ofsajd

Po hodine hry tečovala defenzíva hostí Lewandowského pokus na rohový kop, no o chvíľu mohli ísť opäť do vedenia Madridčania.

"Stále si nie sme istí, či to bol ofsajd, nebolo to stopercentné. Do Madridu odchádzame s pochybnosťami," citovala agentúra AP trénera hostí Carla Ancelottiho, ktorému chýbal v zostave obranca David Alba pre zranenie.

"Bol to jasný ofsajd, som prekvapený Ancelottiho vyjadreniami. Nie je tam priestor na diskusiu, verdikt bol spravodlivý," zhodnotil situáciu kormidelník domácich.

Jeho tím bol v nedeľu bez zraneného Pedriho a chýbal aj útočník Ousmane Dembélé.

Napriek tomu spravil dvanásť kôl pred koncom sezóny ďalší krok za prvým ligovým titulom od roku 2019.

"Stále bojujeme, no musíme byť k sebe úprimní. Majú náskok 12 bodov, to sú štyri zápasy. Nie je nemožné ich dobehnúť, no bude to náročné," zhodnotil Courtois postavenie svojho tímu v tabuľke.

Rivali sa opäť stretnú 5. apríla v odvetnom zápase semifinále Kráľovského pohára, prvé stretnutia vyhrali Katalánci v hlavnom meste 1:0.

Tabuľka La Ligy