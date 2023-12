Manchester United predviedol ďalší žalostný výkon, dosiahol negatívny rekord

BRATISLAVA. Futbalisti FC Kodaň sa druhýkrát v histórii prebojovali do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.

Kodaň sa predtým dostala do osemfinále LM iba raz, v sezóne 2010/11 predstihla v skupine Rubin Kazaň i Panathinaikos a v osemfinále potom vypadla s FC Chelsea po výsledkoch 0:2 doma a 0:0 vonku.

Kodani by vzhľadom na lepšie skóre v porovnaní s Turkami napokon stačil na postup aj bod, keďže Manchester United nedokázal doma zdolať Bayern.

"Postup sme si neprehrali dnes. Mali sme si už predtým v tejto skupine počínať lepšie. Realita je taká, že sme nezískali dostatok bodov a musíme to označiť za sklamanie," netajil rozčarovanie z výkonov v A-skupine tréner Erik ten Hag.

Manchester United živil pred záverečným kolom aspoň teoretickú šancu na prienik do osemfinále, potreboval však vyhrať nad Bayernom (už istým víťazom skupiny) a dúfať v remízový výsledok v druhom stretnutí.

Jeho zverenci herne opäť sklamali a za celý zápas vyslali na bránku súpera jedinú strelu, v prvom polčase sa o to z diaľky postaral Luke Shaw.

"Nie je to príjemné. Uvidíme, čo ukážu ďalšie vyšetrenia," reagoval ten Hag bezprostredne po stretnutí. United prehrali 12 z 24 duelov v prebiehajúcej sezóne.

Druhýkrát sa "červeným diablom" stalo, že skončili na poslednom mieste v skupine LM. Inkasovali v nej celkovo až 15 gólov, podľa Opta stats je to najviac zo všetkých anglických klubov v histórii súťaže.

"Myslím si, že víťazstvo sme si zaslúžili. Som spokojný ako hráči k tomuto duelu pristúpili.

Na Old Trafforde sa nikdy nehrá ľahko, no zvládli sme to," zhodnotil duel Thomas Tuchel, tréner Bayernu. Bavori neprehrali v skupinovej fáze LM od roku 2017.

Tabuľka skupiny A