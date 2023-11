Najmladší od čias Ronalda. Pozvánku do brazílskej reprezentácie dostal 17-ročný mladík

Vo veku 17 rokov a tri mesiace sa stal najmladším nominovaným hráčom do brazílskeho tímu od roku 1994, keď vtedajší kouč Carlos Alberto Parreira nominoval vtedy ešte neplnoletú budúcu hviezdu svetového futbalu Ronalda.

BRATISLAVA. Útočník Endrick z klubu Palmeiras v Sao Paule dostal pozvánku do brazílskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026 proti výberom Kolumbie a Argentíny.

"Endrick má obrovský potenciál. Je to veľký talent, ale vzhľadom na jeho vek si stále nie sme istí, či sa dokáže presadiť. Táto pozvánka naňho nevyvíja tlak, ale je odmenou za to, čo doteraz urobil, a predpoveďou do budúcnosti, čím sa tento chlapec môže stať.

Prežíva skvelé chvíle, vlastne svoje najlepšie. Opakujem, že má veľký potenciál a proti veľkým tímom hrá úctyhodne bez strachu,“ povedal podľa talianskeho denníka Corriere dello Sport dočasný kouč brazílskeho výberu Fernando Diniz, ktorý počas víkendu oslavoval s tímom Fluminense triumf v juhoamerickom Pohári osloboditeľov.

Endrick sa bude musieť vyrovnať s veľkými očakávaniami, ale zatiaľ ukázal, že vie zvládať tlak v profesionálnom futbale.