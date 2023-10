Výnimočný talent s nešťastným koncom. Hazard bol v Londýne kráľ, v Madride tragéd

BRATISLAVA. Ešte začiatkom roka 2021 mal futbalista Eden Hazard v rámci kariéry sľubné vyhliadky do budúcnosti. V rozhovore pre magazín On the Front Foot prezradil, že by chcel aktívne hrať ešte niekoľko rokov. „Dúfam len, že budem môcť hrať futbal najdlhšie, ako to bude možné. Keď nadíde koniec mojej kariéry, môžem sa obzrieť späť na všetko, čo som dosiahol, no mojou prioritou je momentálne hrať dobre a užívať si to. Nemyslím na to, kde budem o niekoľko rokov, snažím sa zaoberať len nadchádzajúcimi zápasmi či tréningami. Mám ešte len 30 rokov a pokiaľ sa moje telo cíti dobre, dúfam, že budem môcť hrať ešte aspoň 5-6 rokov."

O dva roky neskôr, začiatkom leta 2023 opustil Real Madrid, a na jeseň ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Oznámil to prostredníctvom príspevku na Instagrame. „Musíte počúvať sami seba a povedať stop v správnom čase. Po 16 rokoch a viac ako 700 odohraných zápasoch som sa rozhodol ukončiť kariéru profesionálneho futbalistu," napísal v úvode siahodlhého príspevku.

Veľa priaznivcov futbalu si predstavovalo koniec tohto virtuóza s loptou úplne inak. Teraz si budú musieť vystačiť len s tichou spomienkou na časy jeho najväčšej slávy (nielen) v londýnskej Chelsea. V čom sa skrývalo tajomstvo jeho hráčskej geniality? Kvality si neuvedomoval Pochádza z futbalovej rodiny. Najväčšmi ho v hraní podporoval otec. Kopať do lopty sa mu zapáčilo už ako trojročnému, nie však na ihrisku, ale na rodinnom pozemku, kde trávil väčšinu času s bratmi. Ako inak, než hraním futbalu počas každej voľnej chvíle.

„Keď som skončil v škole, bežal som hrať futbal. To bolo jediné, čo som chcel. Nemôžem to však teraz hovoriť pre deťmi, pretože si musia robiť úlohy,“ smial sa v rozhovore pre Unisport Store a dodal, že futbal majú zrejme všetci v jeho rodine v génoch. Už ako dieťa preto začal hrať za Braine-le-Comte, kde s rodinou žil. Za nejaký čas sa presunul do AFC Tubize. Tam sa naučil všetko potrebné pre odštartovanie skutočnej futbalovej kariéry.

Od mladého veku ho charakterizovala dravosť a vášeň pre hru, pretože jediné, čo chcel robiť, bolo hrať futbal. Svoje kvality si v takto nízkom veku, prirodzene, neuvedomoval. Uvedomovali si to však všetci v jeho okolí. „Nemôžem povedať nič na to, čo o mne ľudia hovorili. Ja som to akosi nepočul. Väčšina z nich sa rozprávala s mojím otcom, nie so mnou. Ja som ani nevedel, že som dobrý hráč,“ prezradil v rozhovore pre Unisport Store. V tom čase rád sledoval francúzskych hráčov. Považoval ich za vzor, ich hra mu výrazne imponovala. Ako hráč Chelsea neskôr s ťažkosťami priznal, že futbalisti, ku ktorým najviac v mladosti vzhliadal, boli Zinedine Zidane a Thierry Henry.

Páčil sa mu Arsenal, pretože disponoval špílmachrami ako Pires, Wiltord či Viera, čo boli prevažne práve Francúzi. Povzbudzovali ho aj rodičia súperov Všetci z realizačného tímu, ako aj hráči naprieč vekovými kategóriami v Tubize, sú hrdí, že práve Eden Hazard je produkt ich akadémie. Platí to aj dodnes. Už od začiatku sa o ňom v klube rozprávalo, všetci ho spoznávali. Namiesto toho, aby rodičia jeho spoluhráčov či súperov fandili svojim deťom, povzbudzovali malého Hazarda. „Je to šťastkár. Vždy bol dobrý a veľmi talentovaný. Je to prirodzené. Po francúzsky hovoríme, že to má vrodené. Pre neho to tak vždy platilo,“ povedal Hazardov blízky priateľ Michael Marcoux. VIDEO: Eden Hazard počas pôsobenia v mládežníckych futbalových kategóriách

Dobré výkony ho posúvali vpred raketovou rýchlosťou. Všímať si ho začali predstavitelia iných, prevažne zahraničných klubov. Mladý Hazard sa preto s rozhodnutím rodičov uchýlil k ďalšiemu dôležitému kroku v jeho kariére. Uchmatnúť si ho stihli agenti francúzskeho LOSC Lille a rodičov uistili, že sťahovanie do Francúzska sa udeje hladko.

Rozhodnutie však neprišlo hneď a nebolo ani najľahšie. Zrodil sa aj nápad hrať za belgický Anderlecht. Pre ťažkosti s dochádzaním do školy a na tréningy do hlavného mesta sa tento prestup napokon neuskutočnil. Vo Francúzsku zostal na všetko sám Mladému Edenovi ale nič nebránilo v tom odísť do mesta len zopár kilometrov vzdialeného od belgických hraníc. Veľmi sa túžil presunúť do kvalitnejšieho klubu. Nešlo však len o životnú príležitosť, ale aj o obrovskú výzvu pre mladučkého krídelníka. „Lille som si vybral, pretože som vedel, že majú vyšší štandard ako tímy v Belgicku. V tom veku som ešte neuvažoval o tom, že sa stanem top hráčom, no keď som pricestoval do Lille a neskôr si uvedomil, že som tam vždy bol najlepším hráčom (v mládežníckych kategóriách, pozn. autora) a napokon hrával so staršími, začal som uvažovať o profi kariére.“ VIDEO: Highlighty Edena Hazarda počas pôsobenia v LOSC Lille



„V Lille som sa naučil žiť. Odsťahoval som sa z domu, zmenil som krajinu. V 14 rokoch nie je ľahké opustiť domov. Začal som spávať sám, vstávať sám. Naučil som sa robiť všetko sám," hovoril.Klub sa staral o jeho vzdelanie a tréningy a formoval ho ako človeka aj na život mimo futbalu. Dali mu šancu vyrásť z ľudskej aj hráčskej stránky.