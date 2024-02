Tréner Kopúň urobil pred barážou Ligy národov dve zmeny. Jednu hráčku povolal z devätnástky

Slovenky skončili v B2-skupine so ziskom ôsmich bodov na treťom mieste za Fínskom a Chorvátskom.

"Šurnovská bola v Lige národov súčasťou základnej zostavy, je to teda smutné a je to sklamanie pre mňa, ale musíme to zobrať futbalovo. Rovnako ma mrzí aj Mudráková, pretože viem, čo nám každá nominovaná hráčka môže priniesť, takže mi to robí vrásky na čele,“ doplnil hlavný tréner pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).