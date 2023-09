Veselovský musel po zraze opustiť káder dvadsaťjednotky, Kentoš povolal náhradu

Kentoš vníma silu najbližších súperov: "Česko sa kvalifikovalo na predošlé dva šampionáty tejto vekovej kategórie a v ich nominácii je niekoľko hráčov, ktorí hrali na ME v Gruzínsku a Rumunsku.

Dáni sa prebojovali na šampionát v roku 2021 a v ceste na tohtoročné majstrovstvá Európy skončili v baráži, rovnako ako my. Budú to súperi, ktorí patria do širšej špičky reprezentácii do 21 rokov a pre nás to budú výborné previerky."

Stredopoliar Tomáš Rigo sa postupne udomácňuje v kádri svojho nového klubu Baníka Ostrava.

"Som rád, že sa mi podarilo prestúpiť do tímu najvyššej českej súťaže, že sa mi darí predierať do základnej zostavy. Na dvojzápas sa veľmi teším, najmä proti Čechom, kde mám veľa kamarátov a aj bývalých spoluhráčov. Chceme vydať zo seba všetko a vyhrať oba zápasy," povedal Rigo.