Cena za slobodu? Alves bude nosiť sledovacie zariadenie, odovzdá cestovný pas

BARCELONA. Brazílsky futbalista Dani Alves súhlasil s odovzdaním svojho pasu a nosením sledovacieho zariadenia v prípade, že ho počas vyšetrovania jeho údajného sexuálneho útoku voči žene z 31. decembra 2022 prepustia na slobodu.

Alvesa predbežne zadržali v januári po tom, ako bol obvinený zo sexuálneho napadnutia v nočnom klube v Barcelone.

Tridsaťdeväťročný futbalista poprel, že by spáchal tento skutok, no sudca napriek tomu rozhodol, aby ho vzali do väzby.

Alves argumentoval, že večer strávil v exkluzívnom klube v Barcelone, no ženu, ktorá ho obvinila, podľa prvej výpovede vraj nepoznal.