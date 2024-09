Ronaldovi odísť z reprezentácie nikdy nenapadlo. S Portugalskom chce vyhrať Ligu národov

Portugalčania vo štvrtok nastúpia v Lige národov 2024/2025 proti Chorvátom a následne v nedeľu sa stretnú so Škótmi.

„Nikdy mi nenapadlo, že by som mal odísť z reprezentácie. Práve naopak, som ešte viac motivovaný ako predtým a chcem s Portugalskom vyhrať Ligu národov. Už sme ju raz vyhrali a chceme to zopakovať,“ vyhlásil podľa webu televíznej stanice ESPN už 39-ročný Ronaldo.

„Kritika je skvelá, pretože ak neexistuje, nedochádza k pokroku. Vždy to tak bolo. Zmení sa to niekedy? Nezmení. Snažím sa teda ísť svojou cestou, byť čo najprofesionálnejší, pomáhať čo najlepšie svojou profesionalitou a nielen gólmi, asistenciami, disciplínou a príkladom, pretože futbal je oveľa viac ako len dobre hrať alebo streliť gól.“

CR7 vraví, že ho nezaťažovala kritika po ME 2024 v Nemecku.

„Vravel, že naďalej som prínosom pre národný tím. Ak to tak už nebude, budem prvý, kto sa zbalí a odíde. Ale pôjdem s čistým svedomím, pretože viem, kto som, čo chcem a čo si môžem dovoliť.“

Podľa Cristiana Ronalda mnohí ľudia, ktorí kritizujú a vyjadrujú svoj názor, nikdy neboli v šatni.

„Často sa smejem, že to je to isté, ako keby som mal ja hodnotiť formulu 1. Neviem nič o preumatikách, diskoch alebo hmotnosti auta... Je to však normálne, a preto je pre mňa kritika dobrá a byť jej súčasťou nie je žiadny problém,“ skonštatoval Cristiano Ronaldo.