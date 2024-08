Manchester United Svěřenci Erika Ten Haga za sebou mají složitou sezónu, ve které to bylo s jejich výkony jako na horské dráze. Uplynulý ročník Premier League ukončili na osmé příčce, což je vzhledem k očekáváním velké zklamání. Abychom ale nebyli jen negativní, dokázali třeba právě zvítězit v již zmíněném FA Cupu proti mistrovi první anglické soutěže, čímž si zajistili jak účast v tomto utkání, tak i jedinou trofej v té jinak ne příliš povedené sezóně. Devils v přestupovém období posílili defenzivu dvěma novými hráči. První zvučnější posilou je Joshua Zirkzee z italské Bologne, druhým obráncem je Leny Yoro z francouzského Lille. Uvidíme, jestli se v sobotním zápase posily představí, a pokud ano, jaké výkony předvedou.

Manchester United Svěřenci Erika Ten Haga za sebou mají složitou sezónu, ve které to bylo s jejich výkony jako na horské dráze. Uplynulý ročník Premier League ukončili na osmé příčce, což je vzhledem k očekáváním velké zklamání. Abychom ale nebyli jen negativní, dokázali třeba právě zvítězit v již zmíněném FA Cupu proti mistrovi první anglické soutěže, čímž si zajistili jak účast v tomto utkání, tak i jedinou trofej v té jinak ne příliš povedené sezóně. Devils v přestupovém období posílili defenzivu dvěma novými hráči. První zvučnější posilou je Joshua Zirkzee z italské Bologne, druhým obráncem je Leny Yoro z francouzského Lille. Uvidíme, jestli se v sobotním zápase posily představí, a pokud ano, jaké výkony předvedou.