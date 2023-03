Chorváti nezvládli záver stretnutia. Waleský debutant ich obral o cenné body

SPLIT. Futbalisti Chorvátska na domácom ihrisku iba remizovali v úvodnom stretnutí D-skupiny kvalifikácie ME s Walesom 1:1. Zverenci trénera Zlatka Daliča prišli o plný bodový zisk v záverečných sekundách.

"Začali sme dobre, dali sme gól a mali sme šance na to, aby sme skórovali znova," uviedol Kovačič pre oficiálnu stránku UEFA.

"Je to šok inkasovať v záverečných momentoch, ale taký je život. Niekedy vyhráte, inokedy nie. Mali sme situáciu, v ktorej sme mohli streliť druhý gól a vtedy sme to mali vyriešiť. Neurobili sme to a potom sme inkasovali gól," povedal tréner bronzových medailistov z minuloročného svetového šampionátu v Katare Zlatko Dalič.

Vzhľadom na priebeh hry vnímajú Walesania zisk bodu na pôde favorizovaného Chorvátska ako veľmi cenný.

"Pocit je taký, akoby sme vyhrali. Chlapci si to zaslúžili, pretože hrali proti veľmi dobrému tímu. Boli sme disciplinovaní a dodržiavali sme plán," poznamenal hlavný tréner Walesu Rob Page, na ktorého slová nadviazal stredopoliar Broadhead, ktorý sa strelecky presadil pri svojom prvom štarte v národnom tíme.

"Je to pre nás obrovský výsledok. Boli sme disciplinovaní a nikdy sme sa nevzdávali. Som veľmi šťastný, že som skóroval pri svojom medzinárodnom debute," povedal dvadsaťštyriročný útočník.

Chorvátsko čaká v utorok 28. marca náročný duel v Turecku. V ten istý deň vyzvú Walesania na domácej pôde Lotyšsko.