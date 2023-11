Obušky chcel policajtom vytrhnúť aj brankár. Mohlo dôjsť k tragédii, vraví Messi

"Boli tam rodiny hráčov a ľudia, ktorí nevedeli, čo majú robiť. To nás trápilo viac ako zápas. Ten bol v tom momente druhoradý," povedal Lionel Messi.

O niekoľko minút neskôr argentínsky tím opustil hraciu plochu. Brazílski fanúšikovia ho síce vypískali, no podľa Messiho to bol najlepší spôsob, ako upokojiť situáciu.

Išlo už o druhý incident medzi políciou a argentínskymi fanúšikmi za posledný mesiac. Polícia zasahovala, aj keď fanúšikovia Boca Juniors pricestovali do Ria de Janeiro na finále Pohára osloboditeľov.

Troch ľudí vtedy zadržala a použila gumové projektily či slzný plyn.

"Bolo to zlé, videli sme, ako policajti bijú ľudí. Opäť sa to stalo a mohlo sa to skončiť tragédiou," hovoril osemnásobný držiteľ Zlatej lopty.

Plukovník nesúhlasí s Messim

Spolu s argentínskymi futbalistami sa snažil upokojiť situáciu aj spoluhráč Milana Škriniara a kapitán brazílskej reprezentácie Marquinhos.

Priznal, že to nebolo pre neho ľahké a mal o fanúšikov obavy.