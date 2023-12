Slovensko a Rumunsko? Len chuťovky a predjedlo, znie posmech z Belgicka

Súperov na európskom šampionáte podrobili rozboru aj redaktori najpopulárnejšieho denníka vo Flámsku a Belgicku - Het Laatste Nieuws.

Zhodli sa, že belgická futbalová reprezentácia sa ocitla v najľahšej možnej skupine a hviezdny útočník Romelu Lukaku si zo súperov „spraví sendviče“.

Takto bez rešpektu vnímajú nielen Slovensko, ale aj Rumunsko, ktoré vyhralo kvalifikačnú skupinu bez prehry, či štyri tímy v baráži - Bosnu a Hercegovinu, Island, Izrael a Ukrajinu.

„Všetko sú to reprezentácie, z ktorých si Lukaku spraví predjedlo. Pre útočníka AS Rím, ktorý sa blíži k magickej hranici 100 gólov v reprezentačnom drese, to budú len chuťovky,“ myslí si belgický Niels Poissonnier.