Rím zasadil Neapolu bolestivý úder. Mourinho a Mazzarri si po zápase protirečili

RÍM. Futbalisti Interu Miláno strávia vianočné sviatky na čele tabuľky talianskej Serie A so štvorbodovým náskokom.

"Išli sme do zápasu motivovaní. Bolo dôležité zareagovať na prehru v pohári a to sa nám podarilo," pochvaľoval si kouč Interu Simone Inzaghi.

Skóre duelu na San Sire otvoril v závere prvého polčasu 23-ročný nemecký obranca Yann Bisseck, pre ktorého to bol prvý gól v Serii A. V 78. minúte pridal poistku Nicolo Barella.

Argentínsky útočník, ktorý je s 15 gólmi najlepším strelcom doterajšieho priebehu súťaže, chýbal v zostave pre problémy so stehenným svalom.

VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - SSC Neapol

AS sa posunulo na šieste miesto o bod pred Neapol.

Neapolu nebude v dobrom spomínať na zápas v Ríme proti miestnemu AS. Okrem prehry 0:2 prišiel o zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý v 56. minúte musel opustiť ihrisko.

"Žiadny útočník nie je rád, keď mu to tam nepadá. Každý deň však pracujem na tom, aby som strieľal góly. Som rád, že dnes mi to vyšlo," poznamenal srbský útočník.

"Chceli sme fanúšikom spraviť radosť a urobiť ich pred Vianocami šťastnými. Hrali sme dobre už v rovnovážnom stave, mali sme dve veľké šance a kontrolovali sme priebeh zápasu. Vylúčenie súperovho hráča nám otvorilo viac priestoru a dokázali sme to využiť," zhodnotil duel tréner "giallorossi" Jose Mourinho.

Jeho náprotivok Walter Mazzarri mal opačný názor. "Myslím si, že 11 na 11 sme boli lepší my. Rím sme do ničoho nepustili. K vylúčeniam sa nebudem vyjadrovať, no Politana ťahali predtým viackrát za dres a rozhodcova píšťalka zostala nemá.

Nezaslúžili sme si prehrať, ale nič s tým neurobíme a ideme ďalej. Musíme si z toho zápasu zobrať pozitíva a pokračovať v tvrdej práci."