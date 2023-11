Nikdy som nevidel vydarenejšie nožničky, žasol Neville. Garnacho možno strelil gól roka

V 3. minúte sa po centri Dioga Dalota z pravej strany dostal k zakončeniu nožničkami a krížnou strelou do vzdialenejšieho horného rohu otvoril skóre.

Pre 19-ročného Garnacha to bol prvý gól v ligovej sezóne a naštartoval ním United k víťazstvu 3:0. "Stále tomu nemôžem uveriť," poznamenal Argentínčan.

"Nikdy som nevidel podobný gól, ani vydarenejšie nožničky. Tieto boli najlepšie, ktoré som zažil priamo na štadióne a to som videl aj nožničky Rooneyho," povedal bývalý obranca Gary Neville, ktorý pôsobí ako expert pre Sky Sports.

Na úroveň Ronalda ho čaká ešte dlhá cesta

Garnacho pochádza z Argentíny a hoci je pre veľkú časť tamojších mladých futbalistov vzor Lionel Messi, on inklinuje skôr k Messiho dlhoročnému rivalovi Ronaldovi.

Spoločne si zahrali v drese Manchestru United a práve fenomenálny Portugalčan prihral Garnachovi na jeho prvý gól v minulej sezóne.

"Garnacho musí ešte tvrdo pracovať, má pred sebou dlhú cestu. Má však veľký potenciál. Tento gól nie je prvý prípad, keď ukázal záblesk svojich schopností. Bude však potrebné, aby bol schopný ich dokazovať konzistentne," povedal tréner United Erik Ten Hag.

Garnachov gól nadchol aj jeho spoluhráča Bruna Fernandesa. "Bolo to úžasné. Niečo, čo nepochádza z tohto sveta," komentoval pre AFP nožničky kapitán United.

Ku gólovej oslave Garnacha dodal: "Pravdepodobne príliš často pozerá klipy s Ronaldom. Všetci vieme, že je jeho veľký fanúšik. Čaká ho však dlhá cesta, aby sa raz dostal na Ronaldovu úroveň, no postupne nasleduje jeho kroky.

Chce byť niečím špeciálnym vo futbalovom svete a myslím si, že má na to, aby to dokázal. No musí toho urobiť viac, ako bol ten gól."