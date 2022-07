Klub mu odporučil Eto'o. Inter zadarmo získal brankára Ajaxu

Do klubu prišiel ako voľný hráč z holandského Ajaxu Amsterdam. Inter o tom informoval na svojom webe. Onana podpísal zmluvu do 30. júna 2027.

Taliansky futbalista Alessandro Florenzi sa stal hráčom AC Miláno.

Tridsaťjedenročný obranca pôsobil v tomto tíme v uplynulej sezóne na hosťovaní z AS Rím, šampión Serie A s ním teraz podpísal zmluvu do júna 2025. Milánčania o tom informovali na svojom webe.

Florenzi odohral v uplynulej sezóne za Miláno 24 ligových zápasov, strelil dva góly. Rodák z Ríma prešiel mládežníckym systémom v tamojšom klube AS, pričom odohral za klub 279 zápasov, v ktorých strelil 28 gólov.

Svoj posledný zápas za AS odohral v januári 2020, potom odišiel na hosťovanie najprv do Valencie, potom na jednu sezónu do Paríža St. Germain a nakoniec do Milána.