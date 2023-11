Pol života chodil na terapie. Brankár, ktorý nevedel chytiť loptu, je dnes v Bundeslige

Muž, ktorý roky nevedel uchytiť loptu pevne do rúk, to dopracoval do mládežníckych výberov reprezentácie a napokon do Bundesligy.

Cez víkend v nej debutoval ako hráč nováčika z Darmstadtu. A vychytal veľmi cenný bod, ktorý drží tím tesne nad pásmom zostupu.