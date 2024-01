Čeferin nedáva saudskoarabskej lige dlhú životnosť. Futbal si nie je možné kúpiť, vraví

Ako povedal v rozhovore pre britský denník The Guardian, z ktorého prevzal pasáže web marca.com, podľa neho „futbal si nie je možné kúpiť“. „Videl som prieskum, ktorý ukázal, že fanúšikovia viac sledujú súťaže a mužstvá ako jednotlivých hráčov. Vidíme, že niektorí sa už odtiaľ (zo Saudskej Arábie) vracajú.

Čakal som, že si pred novou sezónou kúpia mnoho nových hráčov, ale nebolo to tak. To dlho nevydrží. Sú to vyhodené peniaze,“ vyhlásil Čeferin na adresu saudskoarabskej ligy.