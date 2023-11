Má to v krvi. Držiteľka Zlatej lopty bojuje za práva žien a pomáha utečenkám

Takto opísala svoje futbalové začiatky Aitana Bonmatí v texte pre The Players Tribune .

BRATISLAVA. „Všetci snívajú o tom, aby hrali na Camp Nou. Bola som tam, keď som mala štrnásť a spomínam si, že bolo obrovské. Pozrieš sa hore na 90 000 ľudí a zatočí sa ti hlava. Ale keď hovorím, že všetci snívajú o tom, že raz tam budú hrať, hovorím o chlapcoch. Myslíte si, že dievčatá si na to pomysleli? Pffffff. Bez šance.“

Jej triumf bol podľa The Athletic taký predvídateľný, ako nástupníctvo v akejkoľvek dedičnej monarchii.

Bližšie k bránke

Trón najlepšej futbalistky bol prázdny po zranení kolena Alexie Putellasovej, ktorá je spoluhráčkou terajšej víťazky v Barcelone i v španielskej reprezentácii.

Aitana Bonmatí postupne získala všetky trofeje a individuálne ocenenia v tomto roku. Vyhrala majstrovstvá sveta, španielsku Ligu F, ženskú Ligu Majstrov, stala sa najlepšou hráčkou roka podľa UEFA, najlepšou hráčkou sezóny v Lige majstrov a dostala aj Zlatú loptu na majstrovstvách sveta.

Nikto nespochybňoval, že aj najprestížnejšie ocenenie bude zdobiť práve jej vitrínu.

„Neviem, či je to môj rok, alebo nie, ale je to rok, keď som mala najkompletnejšiu sezónu,“ povedala španielska reprezentantka v rozhovore pre The Athletic pred finále augustových majstrovstiev sveta.