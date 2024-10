Rozohraný Obert verí v prvý triumf nad Švédmi. Máme veľkú motiváciu, hovorí

Obert v úvodných piatich dueloch Serie A odohral iba 10 minút, no vynahradil si to v septembri, keď dostal dvakrát príležitosť od Francesca Calzonu v základnej zostave národného tímu.

Za päť zápasov sme mali len dva body a boli sme na tom ťažko. Išli sme celý tím na sústredenie, aby prišli body a tak sa aj stalo. Dokázali sme uhrať remízu aj v ťažkom dueli s Juventusom, za čo sme veľmi šťastní," uviedol 22-ročný obranca, ktorý mohol práve v zápase so "starou dámou" aj rozhodnúť o víťazstve svojho tímu, no v závere trafil žrď.

"Mali sme ťažký vstup do sezóny aj ja som mal menej minút na ihrisku. Teraz sme hrali pohár, tak ma tréner postavil. Doteraz som pracoval na maximum, aby som sa zlepšoval a v zápase som to potvrdil dobrým výkonom. Videl to aj tréner, preto som dostal aj ďalšiu príležitosť v stretnutí s Parmou, ktorý sme dokázali aj vyhrať.

"Mal som príležitosť a keby to rozhodnem pravou nohou, ktorú mám väčšinou iba na behanie, tak by to bolo extrémne," povedal s úsmevom defenzívny univerzál, ktorý pôsobí na Sardínii už tretí rok.

V klube s ním realizačný tím počíta na dve rôzne pozície. Rovnako ako v reprezentácii na post stopéra, kde hrá v rozostavení 3-5-2, no vo formácii 4-2-3-1 figuruje na ľavom kraji obrany. Práve tam má o čosi viac odohraté jeho reprezentačný spoluhráč Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), od ktorého by si mohol vziať cenné skúsenosti.

"Rozmýšľal som nad tým, že by som sa ho spýtal na nejaké rady. Má na tom poste veľa odohrané a určite by mi to pomohlo do budúcna," povedal mladík s deviatimi štartmi za národný A-tím.