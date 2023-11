ONLINE: Veľká cena Abú Zabí dnes (kvalifikácia, F1, LIVE)

Opět se to v tunelu štupluje, jak si jezdci dělají místo.

Opět se to v tunelu štupluje, jak si jezdci dělají místo.

Carlosu Sainzovi se Q1 kvůli hustému provozu vůbec nepovedla a vypadává! Zajel jen 15. nejrychlejší čas a druhé místo Péreze ho posunulo do červené zóny. Končí také obě Alfy Romeo, Magnussen a zmiňovaný Sargeant.

Carlosu Sainzovi se Q1 kvůli hustému provozu vůbec nepovedla a vypadává! Zajel jen 15. nejrychlejší čas a druhé místo Péreze ho posunulo do červené zóny. Končí také obě Alfy Romeo, Magnussen a zmiňovaný Sargeant.

A to nejspíš způsobí, že některé vozy nestihnou plánovaná dvě rychlá kola.

A to nejspíš způsobí, že některé vozy nestihnou plánovaná dvě rychlá kola.

A Albon dostal informaci, že trať by měla zrychlit o 4 desetiny na kolo.

A Albon dostal informaci, že trať by měla zrychlit o 4 desetiny na kolo.

Max Verstappen jako první najíždí do rychlého kola.

Max Verstappen jako první najíždí do rychlého kola.