Vyhral dva tituly, pretekal v top tímoch. Alonso označil sezónu 2023 za najlepšiu

ABÚ ZABÍ. Španielsky pilot F1 Fernando Alonso označil sezónu 2023 za najlepšiu vo svojej kariére.

V nedeľu skončil siedmy na VC Abú Zabí a obsadil štvrté miesto v celkovom poradí šampionátu.

"Je to trochu nečakané a nestavil by som žiadne peniaze na to, že v tejto sezóne budem štvrtý.

Spolu s rokom 2012 považujem túto sezónu za najlepšiu v mojom živote a určite lepšiu ako roky 2005 a 2006," citovala vyhlásenie 42-ročného jazdca Aston Martinu agentúra AFP.