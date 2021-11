Hamilton predviedol spanilú jazdu, Verstappenovi nevyšiel štart

Veľká cena Brazílie - šprintové preteky

SAO PAULO. Víťazom sobotňajších šprintových pretekov pred veľkou cenou Brazílie sa stal Fín Valtteri Bottas na Mercedese. Na okruhu Interlagos predviedol na mäkších pneumatík lepší štart než Max Verstappen na tvrdej sade.

A hoci sa zdalo, že sa Holanďan na svojho súpera doťahuje, rodák z mesta Nastola ho už pred seba nepustil. Do poradia šampionátu tak získal tri body.

"Pre mňa bolo kľúčové mať dobrý štart. Trošku sme riskovali s mäkkými pneumatikami. Vedeli sme, že na štarte to bude výhoda, no potom to bolo o prežití do konca pretekov. Som rád, že to perfektne vyšlo," povedal Bottas.