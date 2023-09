Majster z Trenčína má za sebou prvý duel. Košice doma zdolal tenisovým výsledkom

V dueli sa zrodil výsledok 6:1 a Trenčín tak získal prvé tri body do tabuľky. O góly domácich sa postarali Šimon Masár, Michal Duran, Branislav Mitucha a Tomáš Bulejčík.

ATU Košice nevyšla minulá sezóna, keď prvýkrát v histórii nepostúpil do play-off. Tentoraz to chcú však napraviť, no úvod sezóny nebol pre nich najlepší.

Mužská florbalová extraliga má v tomto ročníku dvanásť tímov, nováčikom je Detva. Ženská Hyundai extraliga má v tomto roku účastníkov sedem.

Zápasy slovenskej najvyššej florbalovej súťaže je možné sledovať na stanici Arena Sport 1 alebo prostredníctvo YouTube kanála 1. FBC Trenčín.

VIDEO: Záznam zápasu Trenčín - Košice