Boženík a Feyenoord smoliari víkendu? Šialené a bolestivé, píšu holandské médiá

Ajax neprehral 21 zápasov

S desiatimi hráčmi hral aj majstrovský Ajax, keď sa na konci prvého polčasu porúčal po červenej karte pod sprchy Edson Alvarez.

„Potvrdilo sa, že Ajax je v Holandsku tímom číslo jeden. Neporazený zostal v 21. zápase za sebou,“ dodávajú.

„Podivná klasika bez fanúšikov mala krutý koniec. Lucas Pratto utrpel v závere vážne zranenie členka a musel byť odnesený z ihriska,“ píše voetbalprimeur.nl.

Napriek prehre rozdielom triedy bol tréner Feyenoordu s výkonom svojich hráčov spokojný.

„Z prehry neobviňujem svoj tím, dali sme do toho všetko. Pred polčasom sme mali veľké šance, ale nepremenili sme ich. A súper trestal. Ak by sme vyrovnali na 1:1, bol by to iný zápas. Nemôžeme sa zblázniť a musíme pokračovať,“ hodnotil Dick Advocaat.