Českí basketbalisti postúpili do osemfinále ME. Čaká na nich Giannis

MILÁNO, PRAHA. Na českých basketbalových reprezentantov čakal v skupine D na rozhodujúci zápas s Izraelom.

Ak chceli postúpiť do vyraďovacej fázy ME v basketbale 2022, museli svojho súpera poraziť. To sa im podarilo. Nad Izrealom zvíťazili pomerom 88:77.

V zápase sa výkonom blysla hviezda Tomáš Satoranský. Toho od vzácnej štatistiky triple double delili iba dva doskoky. Zaznamenal 14 bodov, 11 asistencií a 8 doskokov.

Už v prvom polčase Česko nad súperom dominovalo. Zakončili ho na skóre 53:37. Následne si ale zápas skomplikovali. Po návrate zo šatní prehrali tretiu štvrtinu pomerom 14:25.