Fínsky manažér Michaloviec: Ponúkajú sa nám hráči, ktorým ide len o peniaze

„Napriek tomu, že ľudia nemohli chodiť na zápasy, videl som za 5 mesiacov v Michalovciach viac fanúšikovskej kultúry než vo Fínsku za celý svoj život,“ vraví v rozhovore pre Sportnet športový manažér Dukly Michalovce ELMO AITTOLA.

V rozhovore sa dočítate Ktorí hráči majú po odchode Lalancetta prebrať rolu ofenzívnych lídrov?

V čom je najväčší rozdiel pri podpisovaní hráčov na Slovensku v porovnaní s druhou fínskou ligou?

Na čo prišiel po analýze vlaňajšieho play off?

Ako hodnotí úroveň najvyššej slovenskej súťaže?

Čo sa mu najviac páči na Michalovciach?

Aké budú ambície klubu po minulej historickej sezóne?

V Michalovciach ste začali vlani ako asistent trénera Tomeka Valtonena. Neskôr ste pôsobili v pozícii video analytika a v súčasnosti ste športovým manažérom klubu. Ako ste to vnímali? V prvom rade musím povedať, že som veľmi šťastný a hrdý na to, že pôsobím vo funkcii športového manažéra v Michalovciach. Vlani som prišiel tesne po Tomekovi ako jeho asistent. Bola to pre mňa vynikajúca skúsenosť pracovať v realizačnom tíme.

V priebehu sezóny som začal klubu pomáhať aj pri zháňaní hráčov. Vedenie sa rozhodlo, že moju rolu v tíme pozmenia. S radosťou som to prijal, pretože som vedel, že je to pre mňa posun vpred. Navyše, človeku sa počas života nenaskytne veľa podobných príležitostí.

Michalovčania vlani získali historické bronzové medaily. Vpredu tréner Tomek Valtonen. (Autor: TASR)

Pozíciu športového manažéra ste vykonávali aj v druhej najvyššej fínskej lige. Je to odlišné v porovnaní s tým, čo si táto práca vyžaduje na Slovensku? Klub pracuje s vyšším rozpočtom než na aký som bol zvyknutý vo Fínsku. Z tohto hľadiska je teda práca zaujímavejšia, pretože mám omnoho viac možností, no zároveň je to aj náročnejšie. Práve to sa mi však na tom páči.

Čo presne máte na starosti? Veľmi rád skúmam nových hráčov. Mojou úlohou je nájsť a vybrať tých správnych, ktorí majú rovnaké ambície ako má klub. Zároveň mám na starosti rokovania o zmluvách. Okrem toho je mojou úlohou robiť ďalšiu manažérsku prácu a pomáhať trénerom s čímkoľvek ma potrebujú. Mám 16-ročné skúsenosti ako športový manažér a snažím sa ísť príkladom v pracovnom nasadení. Ako sa vám páči Slovensko po pol roku, ktorý ste tu strávili? Slovensko som si zamiloval. Je to pre mňa úžasná skúsenosť. Samotné mesto som si ešte nestihol príliš prejsť, kvôli opatreniam. Bývam pri Zemplínskej Šírave. Okolitá príroda je tu nádherná. Pevne verím, že celá situácia s pandémiou čoskoro pominie a budeme sa môcť vrátiť späť k normálnemu životu. Ak by som mal vybrať jednu vec, ktorá sa mi páči najviac na Michalovciach, sú to jednoznačne fanúšikovia a obrovská podpora, ktorú tímu prejavujú. Napriek tomu, že ľudia nemohli chodiť na zápasy, videl som za 5 mesiacov v Michalovciach viac fanúšikovskej kultúry než vo Fínsku za celý svoj život. Ako by ste zhodnotili úroveň Tipos Extraligy? Priznám sa, že som bol milo prekvapený kvalitou hokeja. Páči sa mi, že liga je veľmi vyrovnaná. Každý zápas je dôležitý. Začalo tu prichádzať aj viacero fínskych hráčov. Vynikajúce výkony predvádzal napríklad Joona Jääskeläinen. Ten prišiel do Banskej Bystrice z druhej fínskej ligy. Úroveň súťaže sa zvýšila a povedal by som, že momentálne je jednou z ôsmich najlepších v rámci Európy.

Liga je špecifická tým, že vyžaduje fyzicky zdatných hráčov. Hrá sa veľmi kontaktne a do tela. Z môjho pohľadu sa súťaž ešte skvalitní, keďže v nej bude hrať veľa mladých slovenských hráčov. Ak dostanú poriadnu šancu musia sa jej chopiť. Zároveň sledujem, ako sa posilňujú ostatné kluby a môžem povedať, že aj úroveň zahraničných hráčov bude v ďalšej sezóne vyššia ako v predchádzajúcej.

V semifinále play off nestačili Michalovčania na Poprad. (Autor: TASR)

Káder pre novú sezónu ste nedávno skompletizovali. Bolo náročné získať hráčov, o ktorých ste mali záujem? Ľudia si myslia, že je jednoduché podpísať hráčov, keď máte na to dobrý rozpočet. V skutočnosti to prácu sťažuje, pretože sa vám ponúka veľa hráčov, ktorým ide len o peniaze. Na druhej strane chápem, že hráčom ide o ich živobytie, takže peniaze sú dôležité. My však chceme, aby sa zameriavali predovšetkým na hokej a mali správny prístup. Pre nás je dôležité hľadať takých hráčov, ktorí chcú stále vo svojej kariére napredovať a prioritou je pre nich tímový úspech. Poctivo sme si urobili domácu úlohu a som spokojný s tým, koho sa nám podarilo podpísať. V mnohých prípadoch to boli najlepšie možnosti na danú pozíciu. Ako by ste charakterizovali tím a aký štýl hokeja budete chcieť hrať? Tento nový tím je rýchlejší ako sme mali vlani. Dokáže hrať zápasy vo vyššom tempe. Sústredili sme sa na to, aby sme získali rôzne typy hráčov, ktoré nám minulú sezónu chýbali. Napríklad Jozef Tibenský, ktorý je výborný silový center.

Základný koncept sa oproti vlaňajšku príliš nezmenil. Systém sme chceli zachovať. Vylepšili sme ofenzívnu silu, ktorá dokáže viac konkurovať súperom. Očakávam, že naše presilovky a oslabenia budú na vyššej úrovni ako minulú sezónu. V tíme máte dvoch fínskych brankárov – Karolus Kaarlehto a Julius Pohjanoksa. Viete, kto bude jednotka? Kaarlehto má určitú výhodu v tom, že pozná extraligu, ale naším cieľom bolo nájsť a priviesť do tímu silný brankársky tandem. Chceme, aby sa obaja brankári navzájom motivovali a ťahali výkonnostne nahor. Preto sme si vybrali práve ich. V minulej sezóne mali Michalovce najlepšiu obranu v celej súťaži. Skúsení obrancovia Vladimír Mihálik a Ján Ťavoda ostali v tíme. Očakávate, že bude defenzíva opäť vašou silnou stránkou? Boli sme hrdí na to, ako skvele vlani zapadli hráči do systému, a akú defenzívnu prácu odvádzali. V novej sezóne sme sa na základe analýzy play off rozhodli zmeniť niektoré typy hráčov. Zamerali sme sa na takých, ktorí majú ešte lepšie defenzívne zručnosti. Defenzíva nie je len starosťou obrancov ale celého tímu. Pochopenie systému obrany je hlavným kľúčom k úspechu a víťazstvám.

Skúsený obranca Vladimír Mihálik (vľavo) bude dirigovať defenzívu Michaloviec aj v ďalšej sezóne. (Autor: TASR)

V útoku sa budete musieť vyrovnať s odchodom najproduktívnejšieho hráča Christopha Lalancetta. Udržali ste si však perspektívneho Pavla Regendu. Od ktorých hráčov očakávate, že budú lídrami tímu? Bolo by jednoduché povedať legionárov Nuutinena, Cameranesiho alebo Keränena, ktorí sú skvelí zakončovatelia. Roman Žitný vlani nastrieľal 16 gólov, čo je rovnaká bilancia ako mal Lalancette. Bruno Mráz má v sebe veľký potenciál, ktorý by mal ukázať na ľade. Regenda mal výbornú premiérovú sezónu medzi mužmi. Osobne som veľmi zvedavý aj na výkony Andreja Kukuču, ktorý mal náročnú nováčikovskú sezónu v Trenčíne.